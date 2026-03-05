HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in şehit olduğu yerde dua etti! Yanındaki teğmen dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti. Ayrıca, Halisdemir'in teğmen kızı Elif Nur Halisdemir de dua sırasında Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçik ile iftar" programında bir araya geldi. Programın ardından Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Halisdemir ve tüm şehitler için Fatiha okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.

KAHRAMAN ŞEHİDİN TEĞMEN KIZI DA ERDOĞAN'IN YANINDA HAZIR BULUNDU

Ayrıca programın en dikkat çeken konuğu ise Halisdemir'in teğmen kızı Elif Nur Halisdemir oldu. Genç teğmen, dua sırasında Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

ERDOĞAN, MEZUNİYETTEN SONRA TEBRİK TELEFONU AÇMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Elif Nur Halisdemir teğmen olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüşmüştü. Erdoğan, telefon görüşmesinde; Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar dilemişti.

