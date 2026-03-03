HABER

168 kız çocuğu için İran'da kitlesel cenaze töreni! ABD ve İsrail okulu vurmuştu... 'İntikam' sloganları atılıyor

ABD ile İsrail'in başlattığı saldırıların ilk gününde İran'da bir ilkokul vurulmuş, saldırıda 168 kız öğrenci hayatını kaybetmişti. Kız öğrenciler için açıklan toplu mezarın görüntüsü dikkat çekerken, bugün binlerce kişi cenaze töreni için sokaklara çıktı. Söz konusu törende ABD ve İsrail'e büyük öfke var.

Devrim Karadağ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk gününde gelen bir haber tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. ABDE ve İsrail'in düzenlemiş olduğu saldırılarda bir ilkokul da vurulmuş, 168 masum kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

AÇILAN TOPLU MEZARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin paylaştığı fotoğraf karesi ise tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Erakçi yaptığı paylaşımda “Cesetleri paramparça olmuştu. İşte Bay Trump'ın vaat ettiği 'kurtarma'nın gerçekte nasıl göründüğü” ifadelerini kullanırken; ölen kız çocukları için kazılan toplu mezarın fotoğrafını paylaşmıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD'den ise söz konusu saldırıyla ilgili "ABD ordusu kasıtlı olarak bir okulu vurmaz. Sebebini araştırıyoruz" açıklaması gelmişti.

168 KIZ ÖĞRENCİ İÇİN KİTLESEL CENAZE TÖRENİ

İran'da 168 kız öğrencinin acısı tüm ülkede hissedilirken; bugün ise kitlesel cenaze töreni düzenleniyor. Binlerce kişi cenaze töreni için meydanlara çıkarken, ABD ve İsrail'e büyük öfke var.

Kalabalıktan sık sık "ABD'ye ölüm! İsrail'e ölüm!" sloganları yükseliyor.

Bombardıman altındaki ülkede, meydanlara çıkan insanların ise kalabalıklığı dikkat çekti.

