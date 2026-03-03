HABER

Akar'dan İncirlik Üssü açıklaması: "Sahibi Türkiye'dir, TSK'nın kontrolündedir"

ABD ile İran arasında patlak veren savaş sonrası Türkiye'deki İncirlik Üssü yeniden gündem oldu. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda üssün Türkiye'ye ait olduğu vurgulanırken, AK Parti TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da değerlendirmede bulundu. Akar, "İncirlik Üssü Türkiye'nin kontrolünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündedir. Oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un konuk olduğu ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik' konferansı, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Burada konuşan Akar, gündem olan İncirlik Üssü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü diye ‘İncirlik Üssü'ne herhangi bir saldırı gerçekleştirmemesi gerektiğini aktaran Akar, İncirlik Üssü'nün sahibinin Türkiye olduğunu vurguladı.

"İNCİRLİK ÜSSÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN KONTROLÜNDEDİR"

Akar, "İsrail ile Amerika beraber oldular. Uçaklarıyla, füzeleriyle, balistik füzelerle karşılıklı olarak saldırılar oluyor. Bunun sonunda ekonomik anlamda, enerji taşımacılığı ve enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Göç dalgaları yaşanabilir. Herhangi bir şekilde bize karşı, İsrail ya da Amerika tarafından olmasa bile, İran tarafından ‘Amerikan üssü' denilerek İncirliğe bir saldırı olabilir. Ancak şunu bilin arkadaşlar, bu yanlış biliniyor. İncirlik Üssü'nün A'dan Z'ye, kapısından penceresine, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye'nin kontrolünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündedir. Orada sadece Amerikanlar değil, ikili müttefiklerimiz, Katar, Suudi Arabistan, Amerika, Almanya, İspanya gibi müttefikimiz kim varsa hepsi misafir. Oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. İran'ın da bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla ‘Amerikalıları vuruyorum' diyerek, Türk üssüne herhangi bir müdahale olmaması lazım. Bunun bu şekilde olmayacağına inanıyoruz. Temennimiz de dileğimiz de budur" diye konuştu.

"KİMSE HUDUTLARIMIZDAN ŞÜPHE ETMESİN"

Türkiye sınırlarının 7 gün 24 saat üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle korunduğunu aktaran Akar, "Burada ciddi bir şekilde çatışmanın, çalışması var. Herkes kendince elindekini kullanıyor. Savaş çıkmadan önce yaptıklarınız neyse kullanılacak olan odur. Bu günlerden 10 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına çalışacağız. Siz ne kadar ne kadar iyi mühendis olursanız, siz ne kadar bu işi bilirseniz biz o kadar attığımızı vururuz. Bu bir mühendislik meselesidir. Bir çalışma meselesidir. Mehmetçiğe ne verirseniz, sahada o olur. O nedenle Bu günlerden sonra bizim sanayimizi güçlendirmek için özellikle üniversiteler olarak, vakıflar olarak, devlet olarak bunun üzerinde durmamız lazım. ‘Alet işler, el övünür.' Mehmetçiğin kahramanlığında ve fedakarlığında hiçbir sorun yok. Bunu tarih altın harflerle yazıyor. Ne kadar güçlü olursak, o kadar caydırıcı oluruz. Ne kadar caydırıcı olursak, o kadar huzur içinde yaşarız. Kimse hudutlarımızdan şüphe etmesin. Mehmetçik 7 gün 24 saat, yaz-kış üstün teknolojiyle donatılmış savunma sistemleriyle ülkemizi korumaktadır. Herhangi bir şekilde kimse bunu sınamasın" şeklinde konuştu.

Diplomatik alanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gece gündüz muhataplarıyla görüşerek, ateşkesin sağlanması için çalışmakta olduğunu ifade eden Akar, Türkiye olarak ‘Bize dokunmayın' mesajının net bir şekilde verildiğini söyledi.
Kaynak: İHA

