Sultangazi Belediyesi Ramazan sofrasını bu kez Yunanistan'ın İskeçe şehrinde kurdu!

Evlad-ı Fatihan diyarındaki soydaşlarımızı unutmayan Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca Balkanlarda soydaşlarımız için iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bulgaristan ziyaretinin ardından Yunanistan’ın İskeçe şehrine geçti. Burada soydaşlarla buluşan Başkan Dursun ile eşi Tuba Dursun’a Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Mütfüsü İbrahim Şerif, İskeçe ve Gümülcine Türk Birliği Başkanları, Milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

GÖKÇELER KÖYÜ'NDE KALABALIK İFTAR!

Gökçeler Köyü’nde kurulan iftara yaklaşık 2.000 soydaş katıldı. Başkan Dursun, iftara gelen miniklerle yakından ilgilendi. İftar alanını dolduran kalabalık, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

"BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’da Evlad-ı Fatihan diyarında beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl iftarlarımızı Bulgaristan ve Yunanistan’a taşımıştık. Bu yıl da soydaşlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan’ın bereketini paylaşalım istedik. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Bir ve beraber olmak çok önemli. Birliği bazen sofrada göstermek, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle gönüllerimizin bir olduğunu göstermek çok önemli. Bizler Cumhurbaşkanımız Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hem Türkiye’de hem de soydaşlarımızın olduğu her yerde birlik ve beraberliğini gösteren koca milletiz. İstanbul’da Sultangazi’de buradan gelen soydaşlarımız var, daha sonra bu topraklara dönen soydaşlarımız var. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.