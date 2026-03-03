HABER

Avrupa'nın 'tehdit' gibi açıklamasına İran'dan rest: "Savaş sebebi olur"

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından, saldırılarda aktif görev aldığını iddia ettiği ülkeleri vuran İran'dan Avrupa'ya uyarı geldi. E3 ülkeleri olarak anılan Almanya, İngiltere ve Fransa'nın İran'ın füze fırlatma kapasitesini yok etmek için "savunma amaçlı önlemler" alabilecekleri yönündeki açıklamalarına yanıt veren Tahran, "Savaş sebebi olur" açıklamasında bulundu.

Devrim Karadağ

Fransa, İngiltere ve Almanya’nın (E3), İran’ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma kapasitesini yok etmeye yönelik olanlar dahil İran’a karşı "gerekli ve orantılı savunma eylemlerine" hazır olduklarını bildirdi. Bu duyuruya Tahran’dan sert bir yanıt geldi.

"BU BİR SAVAŞ SEBEBİ OLUR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa ülkelerini savaşa katılmamaları konusunda uyardı.“Bu bir savaş nedeni olur. İran'a karşı bu tür bir eylem, saldırganlarla iş birliği yapmak olarak değerlendirilir. İran'a karşı bir savaş eylemi olarak tanımlanır" dedi.

İRAN'A TEPKİ: "PERVASIZ SALDIRILARI..."

Avrupa ülkelerinden yapılan açıklamada ise , "E3 liderleri, İran’ın, ilk ABD ve İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran’ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

"YOK ETMEK İÇİN ADIMLAR ATILACAK"

İran’a saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını savunmak için "İran’ın füze ve İHA fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerinin desteklenmesi dahil adımlar atılacağı" kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

