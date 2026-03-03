HABER

Otomobilinden indirip sopayla dövdüler! O anlar kamerada

Şanlıurfa'da bir grup, durdurdukları otomobilin sürücüsünü araçtan indirip, tekme, tokat ve sopa ile darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, arkadan gelen başka bir araç tarafından durduruldu.

Araçtan inen 5-6 kişilik grup, sürücüyü otomobilden zorla indirerek tekme, tokat ve sopa ile darbetti. Grubun ortasında kalan sürücü, başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı.

Saldırı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa
