Muş’taki asırlık camide mukabele geleneği yaşatılıyor

Muş’un en eski ibadethanesi olarak bilinen ve 979 yılında inşa edildiği belirtilen tarihi Ulu Camii’nde, Ramazan ayıyla birlikte asırlık mukabele geleneği sürdürülüyor.

Muş Ulu Camii’nde Ramazan ayı dolayısıyla mukabele geleneği devam ediyor. 979 yılında yapıldığı bildirilen ve kentin en eski camisi olarak bilinen tarihi mabette, her gün öğle ve ikindi namazlarının ardından Kur’an-ı Kerim okunuyor. Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelen vatandaşlar, hafızlar tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’i huşu içerisinde dinliyor. Mukabele kapsamında her gün bir cüz okunurken, camiyi dolduran cemaat de yanlarında getirdikleri Kur’an-ı Kerim’lerle okunan ayetlere eşlik ediyor.

Yüzyıllardır ayakta duran tarihi camide sürdürülen mukabele geleneği, özellikle yaşlı vatandaşların yanı sıra gençlerin de yoğun ilgisini görüyor. Öğle ve ikindi namazı sonrası gerçekleştirilen mukabele programı, Ramazan boyunca aralıksız devam edecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken Muş Ulu Camii’nde yaşatılan mukabele geleneği, dini bir vecibenin yerine getirilmesine katkı sağlıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan mukabeleye vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Emekli imam ve kanaat önderi Mahsum Eminoğlu, mukabele geleneğinin kaynağının Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Cebrail (a.s.) ile yaptığı mukabeleye dayandığını belirterek, Ramazan ayının Kur’an ayı olduğunu vurguladı. Eminoğlu, "Mukabele, her Ramazan ayı geldiğinde bütün İslam âleminde bir sünnet olarak telakki edilmekte ve ümmet tarafından yerine getirilmektedir. Bunun kaynağı ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatta iken Cebrail (a.s.) ile yaptığı mukabeledir. Her Ramazan ayında Cebrail (a.s.) gelir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı olarak okur ve dinlerdi. Bu şekilde, Efendimizin vefatına kadar devam etmiştir. O günden sonra da İslam ümmeti bu sünneti yaşatmaya ve yerine getirmeye gayret göstermektedir" dedi.

Ramazanların Kur’an-ı Kerim ve mukabele ile şenlendiğini belirten Eminoğlu, Müslümanların Kur’an’a daha fazla sarılması gerektiğini, Kur’an’ı yalnızca okumakla kalmayıp anlaması, anlatması ve hayatına tatbik etmesi gerektiğini ifade ederek, "Mukabele gerçekten çok güzel bir sünnettir. Ramazanlarımız Kur’an-ı Kerim ve mukabele ile şenlenir, ihya olur. Dileğimiz odur ki ümmet, Kur’an-ı Kerim’e daha fazla sarılsın hem okusun hem anlasın hem anlatsın hem de onunla yaşasın. İnşallah bu mukabeleler de buna vesile olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki kurtuluş Kur’an-ı Kerim’dedir" ifadelerini kullandı.

Muş’ta Alaaddin Bey, Hacı Şeref ve Ulu Camii gibi tarihi camilerin bulunduğunu hatırlatan Eminoğlu, bu ibadet mekânlarının şehrin köklü manevi mirasını yansıttığını söyleyerek, "Bizim ilimizde tarihi camilerimiz var. Bunlar şehrimizin köklü mânevî mirasını yansıtan önemli ibadet mekânlarıdır. Tarihi camilerimizde maneviyatın daha derinden hissedildiğini söyleyebiliriz. Allah razı olsun, bu camilerimizin temelleri takva üzerine atılmıştır. Asırlardır ibadete açık olan bu mekânlarda Ramazan ayı gelince mukabeleler okunmaktadır. Hafızlar Kur’an-ı Kerim’i tilavet eder, cemaat de takip eder. Mukabeleden sonra ise ders halkaları oluşur. Ramazan Kur’an ayıdır, ilim ayıdır, İslam’ı daha iyi anlama ve yaşama ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı Kur’an’la, ilimle ve güzel amellerle en güzel şekilde değerlendirenlerden oluruz" diye konuştu.



