Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın ikinci test sonucu da belli oldu

Ali Kaya ve beraberindeki 21 kişiyle 'uyuşturucu' suçlamasıyla 4 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Kaya 6 Şubat tarihinde mahkemece tutuklanırken suçlamaları reddetmişti.
Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinin sonuçları çıkmıştı. Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saç örneğinin alınmadığını belirterek Adli Tıp Kurumu'na yeniden test yapılması yönünde talimat yazısı gönderdi.
Halk TV'nin haberine göre Ali Kaya'dan alınan saç ve tırnak örneklerinden yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu da negatif çıktı.
Ali Kaya, hakimlikteki sorgusunda da uyuşturucu iddiaları için, "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir" dedi.
