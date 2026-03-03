HABER

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın ikinci test sonucu da belli oldu

Uyuşturucu soruşturmasında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklanmıştı. Kaya'nın ilk test sonucu negatif çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya için ikinci test talebinde bulunmuştu. Kaya'ya yapılan ikinci testin sonuçları da belli oldu.

Recep Demircan

Ali Kaya ve beraberindeki 21 kişiyle 'uyuşturucu' suçlamasıyla 4 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Kaya 6 Şubat tarihinde mahkemece tutuklanırken suçlamaları reddetmişti.

İLK TEST SONUCU NEGATİF ÇIKMIŞTI

Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinin sonuçları çıkmıştı. Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmamıştı.

İKİNCİ TEST TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saç örneğinin alınmadığını belirterek Adli Tıp Kurumu'na yeniden test yapılması yönünde talimat yazısı gönderdi.

İKİNCİ TEST SONUCU DA BELLİ OLDU

Halk TV'nin haberine göre Ali Kaya'dan alınan saç ve tırnak örneklerinden yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu da negatif çıktı.

"HAYATIM BOYUNCA İÇMEDİM"

Ali Kaya, hakimlikteki sorgusunda da uyuşturucu iddiaları için, "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir" dedi.

03 Mart 2026
03 Mart 2026

Anahtar Kelimeler:
