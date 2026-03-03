Trump'tan merak edilen İsrail sorusuna yanıt! "Hayır ben onları zorladım" ABD'den İspanya'ya misilleme

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Cumhurbaşkanı Merz ile ortak açıklama yaptı. Merz, Trump'A "Tahran'daki bu berbat rejimi devirmek konusunda aynı fikirdeyiz. Ertesi gün konuşacağız." dedi.

Trump şunları ifade etti:

"HER ŞEYLERİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

"Bugün biraz İran'dan bahsedeceğiz, kendisi bize yardımcı oluyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava tespit sistemleri yok, radarları devre dışı bırakıldı. Neredeyse her şeyleri devre dışı bırakıldı.

İSRAİL VE NETANYAHU SİZİ SALDIRIYA MI ZORLADI?

Hayır. Belki de ben onları zorladım. Benim görüşüme göre bu deliler önce saldıracaklardı. Tarafsız olan ülkelere saldırıyorlar... ve şimdi o ülkelerin hepsi onlara karşı savaşıyor. Onlar sadece sivil yerleşim yerlerini, otelleri ve apartmanları vuruyorlar. Biz ise çok daha uygun olan yerlerde vuruyoruz. Artık hava savunmaları yok. Hiçbir tespit imkanları da kalmadı. Çok büyük sıkıntı çekecekler. Bunlar kötü insanlar.

"EN KÖTÜ SENARYO..."

Sanırım yeni yönetime bir darbe daha vuruldu. Bu da oldukça önemli görünüyor. En kötü senaryo, bunu yapmamız ve ardından bir önceki kişi kadar kötü birinin göreve gelmesi olurdu, değil mi? Bu olabilir, bunun olmasını istemiyoruz. Liderlik için aklımda olan kişilerin çoğu öldü. Başka bir grup daha var ve onlar da ölmüş olabilirler.Ne olacağını göreceğiz ama önce orduyu bitirmemiz gerekiyor.

İSPANYA KARARI

İspanya berbat bir ülke. Bessent'e İspanya ile tüm ilişkilerini kesmesini söyledim. İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi ve bu sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, uçup gidebilir ve kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamamızı söyleyemez. İspanya ile tüm ticareti keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz. Ben de İngiltere'den memnun değilim. Karşımızda Winston Churchill yok."