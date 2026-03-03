İran'dan çarpıcı sözler! "Önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacaklar"

İran basınına göre, Telayi Nik, katıldığı bir televizyon programında, İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan savaşla ilgili konuştu.

"SAVAŞI DURDURMAK ZORUNDA KALACAKLAR"

Telayi Nik, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başında Ali Hamaney’i öldürerek ülkedeki siyasi sistem ile komuta kademesinin çökeceğini düşündüğünü ancak bunun stratejik bir hesap hatası olduğunu belirterek, “Her komutan için eğitimli yedek komutanlar belirlendi. Düşman önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN'IN LEHİNE DEĞİŞTİ"

ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın ilk anından itibaren İran’ın komuta kademesinin koordinasyonu konusunda sorun yaşanmadığına vurgu yapan Telayi Nik, sahadaki denklemin İran halkının lehine değiştiğini söyledi.

Telayi Nik, İran’ın Silahlı Kuvvetleri’nin, Haziran 2025’te İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine göre daha hızlı aksiyon aldığını ve saldırılara hızlı ve yoğun bir şekilde cevap verildiğini aktardı.

İran’ın, komşu ve Müslüman ülkelere her zaman “olumlu yaklaştığını” belirten Telayi Nik, “herhangi bir ülkenin üslerinin İran’a karşı kullanılması halinde söz konusu tehdidin kaynağını hedef almanın” meşru olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır