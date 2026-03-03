Türk gazetecilere İsrail engeli! Canlı yayında gözaltına alındılar

İran’ın Tel Aviv’e yönelik füze saldırılarının ardından kentteki son durumu aktarmak için canlı yayına bağlanan CNN Türk muhabirine, İsrail güvenlik birimleri müdahale etti.

Bölgedeki gelişmeleri aktaran muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, saldırı anında yaşananları ve sivillerin sığınaklara yöneldiği süreci izleyicilere aktarıyordu.

İran’ın füze saldırısının hemen sonrasında, halkın sığınaklardan çıkış anlarının ekrana yansıtıldığı sırada yayına müdahale edildiği ifade edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE CANLI YAYIN KESİLDİ

Canlı bağlantı, İsrail Savunma Bakanlığı binasının önünde gerçekleştiriliyordu. Yayın esnasında güvenlik güçlerinin ekibe yaklaşarak yayını durdurduğu bildirildi.

Müdahale anında muhabirin, İsrail’de medya üzerindeki kısıtlamalara ve özellikle yabancı basın mensuplarının zaman zaman benzer uygulamalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çektiği öğrenildi.

Yayının, bu değerlendirmelerin hemen ardından kesilmesi dikkat çekti.

GAZETECİLER GÖZALTINDA

Türk gazetecilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İletişim Başkanı Duran, "CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.