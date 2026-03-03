İran'dan 'Yıkılmadık' mesajı: "Koşullar özel ancak ülke durmadı"

ABD ile İsrail ortak yaptıkları saldırılarla İran'ı hedef almış ve Orta Doğu'da savaş patlak vermişti. ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran birçok noktayı hedef aldı.

GEÇİCİ OLARAK ATANAN SAVUNMA BAKANI ÖLDÜ

Savaş dördüncü gününde de sürerken taraflar birbirlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılarda İran'ın geçici olarak atanan Savunma Bakanı Mecid Ebneleza öldü.

İRAN'DAN 'YIKILMADIK' MESAJI

Öte yandan füzelerle vurulan İran'dan 'Yıkılmadık' mesajı geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"KOŞULLAR ÖZEL ANCAK ÜLKE DURMADI"

Pezeşkiyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Valilerle doğrudan temas halindeyiz. Koşullar özel ancak ülke durmadı. Ülke genelinde devam eden faaliyetler var. Gerekli yetkilerin illere devredilmesiyle kararlar hızlı bir şekilde ve yerel koşullara uygun olarak alınıyor.

Ulusal birlik en önemli değerimizdir"