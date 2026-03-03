HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan 'Yıkılmadık' mesajı: "Koşullar özel ancak ülke durmadı"

Orta Doğu'da patlak veren savaş dördüncü gününde de sürüyor. ABD ile İsrail'in saldırılarına karşı direnen İran, birçok noktayı hedef almaya devam ediyor. Her gün onlarca füzenin düştüğü İran'dan 'Yıkılmadık' mesajı da geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Koşullar özel ancak ülke durmadı. Ülke genelinde devam eden faaliyetler var. Gerekli yetkilerin illere devredilmesiyle kararlar hızlı bir şekilde ve yerel koşullara uygun olarak alınıyor" dedi.

İran'dan 'Yıkılmadık' mesajı: "Koşullar özel ancak ülke durmadı"
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail ortak yaptıkları saldırılarla İran'ı hedef almış ve Orta Doğu'da savaş patlak vermişti. ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran birçok noktayı hedef aldı.

GEÇİCİ OLARAK ATANAN SAVUNMA BAKANI ÖLDÜ

Savaş dördüncü gününde de sürerken taraflar birbirlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılarda İran'ın geçici olarak atanan Savunma Bakanı Mecid Ebneleza öldü.

İran dan Yıkılmadık mesajı: "Koşullar özel ancak ülke durmadı" 1

İRAN'DAN 'YIKILMADIK' MESAJI

Öte yandan füzelerle vurulan İran'dan 'Yıkılmadık' mesajı geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İran dan Yıkılmadık mesajı: "Koşullar özel ancak ülke durmadı" 2

"KOŞULLAR ÖZEL ANCAK ÜLKE DURMADI"

Pezeşkiyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Valilerle doğrudan temas halindeyiz. Koşullar özel ancak ülke durmadı. Ülke genelinde devam eden faaliyetler var. Gerekli yetkilerin illere devredilmesiyle kararlar hızlı bir şekilde ve yerel koşullara uygun olarak alınıyor.
Ulusal birlik en önemli değerimizdir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilden sürücüsünü indirip sopayla dövdüler!Otomobilden sürücüsünü indirip sopayla dövdüler!
Iğdır'da Hamaney'i anmak için sokaklara çıktılarIğdır'da Hamaney'i anmak için sokaklara çıktılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.