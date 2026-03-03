Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Öğretmen cinayeti tepkisi: "Failin hak ettiği cezayı alması için gereken yapılacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ev Sahibi Türkiye: Ankara 31 Bin 73 Konut Kura Çekim Töreni programında konuştu. Erdoğan burada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakarlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.



Fatma Nur Çelik

"ELLERİ ÖPÜLESİ ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDETİN HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hz. Ali Efendimiz’in bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır.

"HEPİMİZİ HÜZNE BOĞAN BU OLAYIN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİLECEK"

Başsavcılığımız, Adalet Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatma Nur öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin.

Gazze’de, Batı Şeria’da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayan kardeşlerimiz Ramazan’ı yine mahzun bir şekilde karşıladı. İsrail hükümeti insani yardım girişlerini kasten engelleyerek Ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son beş ayda 620’nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali’de, Sudan’da, Arakan’da ve daha pek çok yerde mazlumlar Ramazan’ı ne yazık ki buruk bir kalple geçiriyor.

"ÜLKEMİZİ BU TEHLİKELERDEN UZAK TUTABİLMEK İÇİN GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan’la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekatı eklendi. Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor. Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz.

"BÖLGEMİZİN BU CENDEREDEN KURTULMASI İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sizlerden, dayanışma mevsimi olan Ramazan-ı Şerif’te gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi unutmamanızı bilhassa istirham ediyorum. Hem edeceğiniz dualarla hem de yapacağınız yardımlarla mazlum ve mağdurların yanında olacağınıza yürekten inanıyorum"