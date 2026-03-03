Trump'tan İran açıklaması: Konuşmak istediler, 'geç' dedim

Savaşın dördüncü gününde ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Savaş başladıktan sonra İran'dan müzakere girişimi olduğunu belirten Trump'ın bu iddiası İranlı yetkililer tarafından yalanlanmıştı. Trump bugün bir kez daha İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Donald Trump, "Konuşmak istiyorlar ama çok geç dedim" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, İran'ın hava kuvvetlerinin, donanmalarının ve liderliklerinin yok olduğunu vurguladı.