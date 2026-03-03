HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan İran açıklaması: Konuşmak istediler, 'geç' dedim

ABD Başkanı Donald Trump, "İran tarafı konuşmak istiyor, onlara 'çok geç' dedim" açıklamasını yaptı. Trump ayrıca, "İran’ın hava kuvvetleri, donanma ve liderlikleri yok oldu" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran açıklaması: Konuşmak istediler, 'geç' dedim
Ufuk Dağ

Savaşın dördüncü gününde ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Savaş başladıktan sonra İran'dan müzakere girişimi olduğunu belirten Trump'ın bu iddiası İranlı yetkililer tarafından yalanlanmıştı. Trump bugün bir kez daha İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirtti.

Trump tan İran açıklaması: Konuşmak istediler, geç dedim 1

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Donald Trump, "Konuşmak istiyorlar ama çok geç dedim" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, İran'ın hava kuvvetlerinin, donanmalarının ve liderliklerinin yok olduğunu vurguladı.

Trump tan İran açıklaması: Konuşmak istediler, geç dedim 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır'da Hamaney'i anmak için sokaklara çıktılarIğdır'da Hamaney'i anmak için sokaklara çıktılar
15 yaşındaki Fatih'i öldürmüştü! Cezası belli oldu15 yaşındaki Fatih'i öldürmüştü! Cezası belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav he he adamlar konuşmayacağım diye açıklama yaptı 2 gün önce
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.