HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Rusya’dan tarihi bir çıkış geldi. Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sadece bölgesel değil küresel bir kırılmaya yol açabileceğini savundu. İran’ın nükleer programını hızlandıracağını öne süren Medvedev, hedefe doğrudan Donald Trump’ı koyarak “çılgın ve suçlu politika” suçlamasında bulundu ve “3. Dünya Savaşı kaçınılmaz olur” çıkışı yaptı. Moskova’dan gelen bu mesaj, Ukrayna savaşı sonrası gerilen dengelerde tehlikeli bir cephe ihtimalini de gündeme getirdi.

Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran’ın, ABD ile İsrail’in başlattığı saldırı nedeniyle nükleer silah geliştirmeyi hızlandıracağını belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır.” dedi.

Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran’a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığını vurgulayan Medvedev, “İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok.” ifadesini kullandı.

Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse… 1

  1. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, “Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır.” yorumunda bulundu.

Medvedev, Avrupa Birliği’nin İran konusunda “ABD’nin vasalı” gibi hareket ettiğini belirterek, “Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar.” dedi.

Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse… 2

ABD’nin Rusya’dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya’nın garantisi olduğunu kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar'da korkutan yangın! Tarihi metruk binalar yandıÜsküdar'da korkutan yangın! Tarihi metruk binalar yandı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Rusya savaş abd putin 3. Dünya Savaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.