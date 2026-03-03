HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'ın nükleer itirafını duyunca inanamamışlar! ABD'nin '11 bomba' iddiası dehşete düşürdü

ABD'nin İran'a saldırısında gerekçe gösterdiği 'nükleer silah' kriziyle ilgili çok çarpıcı bir açıklama geldi. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff "İranlı müzakereciler bize 11 nükleer bomba yapabileceklerini söyledi" iddiasıyla dikkat çekti. Witkoff'un açıklamasındaki "yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 460 kilogram uranyum" detayı gözleri İran'a çevirdi.

İran'ın nükleer itirafını duyunca inanamamışlar! ABD'nin '11 bomba' iddiası dehşete düşürdü

ABD/İsrail - İran savaşı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Savaş 3 ülke arasında sınırlı kalmayıp Körfez'i de aştı ve 10'dan fazla ülkeye sıçradı. ABD'nin nükleer silaha sahip olmasını istemediği İran'la ilgili 11 nükleer bomba iddiası gündem yarattı.

İran ın nükleer itirafını duyunca inanamamışlar! ABD nin 11 bomba iddiası dehşete düşürdü 1

WITKOFF: "BİZE HİÇ UTANMADAN 11 NÜKLEER BOMBA YAPABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News televizyon kanalına İran’la yürüttükleri nükleer müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu. Witkoff, İranlı müzakerecilerin nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını açıkça kendilerine ifade ettiğini öne sürerek, "O ilk görüşmede, İranlı müzakerecilerin her ikisi de bize doğrudan, hiç utanmadan, 460 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını ve bunun 11 nükleer bomba yapmaya yeteceğini söyledi" ifadelerini kullandı. Witkoff ayrıca İranlı müzakerecilerin "Her türlü denetim protokolünü atlatarak 11 nükleer bomba yapabilecek bir noktaya ulaşmış olmaktan gurur duyduklarını" söyledi.

İran ın nükleer itirafını duyunca inanamamışlar! ABD nin 11 bomba iddiası dehşete düşürdü 2

"İRANLILAR TAVİZ VERMEDİ"

İranlı müzakerecilerin nükleer zenginleştirme konusunda "devredilemez bir hakka" sahip olduklarını belirterek bununla övündüğünü aktaran Witkoff, "Biz de, başkanın (Trump) onları tamamen durdurma konusunda devredilemez bir hakkının olduğuna inandığını söyledik" diye konuştu. Bu diyalogların ardından ABD’yi temsil eden bir diğer isim olan Trump’ın damadı Jared Kushner ile şaşkınlık yaşadıklarını kaydeden Witkoff, "Şimdi gerçekten işimiz zor’ dedik" ifadelerini kullandı.

İran ın nükleer itirafını duyunca inanamamışlar! ABD nin 11 bomba iddiası dehşete düşürdü 3

"OLUMLU RAPOR VERMEMİZİ İSTEDİLER, ANCAK TOPLANTI OLUMLU DEĞİLDİ"

Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerini Tahran'ın füze programını ortadan kaldıracak, vekili olan güçlere desteğini kesecek, donanmasını devreden çıkaracak ve nükleer programını sona erdirecek bir anlaşma için İran’la müzakere etmekle görevlendirdiğini hatırlattı. İran’ın buna yanaşmadığını söyleyen Witkoff, "Oraya gittik ve onlarla adil bir anlaşma yapmaya çalıştık. Ve ikinci toplantının sonunda bunun imkansız olacağı çok açıktı. Ancak son bir deneme için üçüncü toplantıya geri döndük. Olumlu bir rapor vermemizi istediler. Ancak o toplantı olumlu değildi" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük

 Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

 Hamaney suikastında şaşırtan detay! Trafik kameralarına sızmışlar

Hamaney suikastında şaşırtan detay! Trafik kameralarına sızmışlar

 Savaşın ilk gününde yaşanan vahşet! İranlı Bakan paylaştı: 160 masum kız çocuğu…

Savaşın ilk gününde yaşanan vahşet! İranlı Bakan paylaştı: 160 masum kız çocuğu…

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltıAnkara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Lisede katledilen Fatma Nur öğretmen uyarmış!Lisede katledilen Fatma Nur öğretmen uyarmış!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail nükleer silah savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.