Orta Doğu'daki savaşı işaret etti! Bahçeli'den 'İç cephe' çıkışı: "Değeri çok daha iyi anlaşılmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası çıkan savaşı değerlendiren Bahçeli 'iç cephe' çıkışında bulundu ve "İç cephenin önemi, milli birlik ve dayanışmanın değeri zannederim çok daha iyi anlaşılmış ve açıklığa kavuşmuştur. Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Kriz ve kaos hali dünyanın üzerine karabasan gibi çökmüştür. Geleceğe sahip çıkmak, geleceğin heba ve heder olmasının önüne geçmek bugün taşıdığımız en bariz sorumlulukların başında gelmektedir.

Orta Doğu daki savaşı işaret etti! Bahçeli den İç cephe çıkışı: "Değeri çok daha iyi anlaşılmıştır" 1

"HAMANEY'İN KATLEDİLMESİ ALÇAKLIKTIR"

ABD'nin siyonizmin tahrikine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırı gayri hukukidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur. Hani müzakereler sürüyordu, görüşmeler devam ediyordu? ABD ve İran eş zamanlı olarak müzakerelerde ilerlemenin olduğuna dair mesajlar vermişti. İran'ın dini lideri Hamaney İsrail'in saldırması ve sonuçta toplantıda bulunanların katledilmesi alçaklıktır. İran'ın üst yönetimiyle askeri ve stratijik alt yapısı hedef alınmıştır.

"MAKSADIMIZ TEHDİDİN NE KADAR YAKLAŞTIĞININ GÖRÜLMESİNİ İZAH ETMEKTİR"

Maksadımız komşumuz İran'ı hedef alan çok boyutlu saldırılardan çıkarmamız gereken dersler olduğunu, tehdidin ne kadar yakınlaştığını ve acımasızlığını görmenin beka düzeyinde aciliyet arz ettiğini izah ve ifade etmektir.

"İÇ CEPHENİN ÖNEMİ AÇIKLIĞA KAVUŞMUŞTUR"

İç cephenin önemi, milli birlik ve dayanışmanın değeri zannederim çok daha iyi anlaşılmış ve açıklığa kavuşmuştur. Komşu ülkemiz İran'ın başına gelen dehşet verici musibetlerden ülkemizi soyutlamak ve ayrı düşünmek hem imkansız hem de izansızlıktır.

"NEYİ AMAÇLADIĞIMIZI DAHA İYİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz? Çevremizdeki ateş çemberinden herhangi bir sonuç çıkarıyor musunuz? Sözde milliyetçi geçinen milliyetsizler sorarım size hep birlikte tek yürek olmuş Türkiye'nin neresinden rahatsızsınız.

"VATAN VE MİLLET ELDEN GİDİNCE NE YAPALIM OYU"

Oyumuz şu olmuş bu olmuş hepsi fasafiso, hepsi beyhude. Vatan ve millet elden gidince, devlet hükmü şahsiyetini kaybedince ne yapalım oyu, nasıl yapalım siyaseti, ne diyelim geleceğimiz nesline, hangi bahaneleri üretelim ecdadımızın yüzüne? Nasıl olsa sırtınızda yumurta küfesi yoktur"

