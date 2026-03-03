HABER

Savaşın ilk gününde yaşanan vahşet! İranlı Bakan paylaştı: 160 masum kız çocuğu…

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattıkları saldırıların ilk gününde vurulan bir ilkokulda katledilen 160 masum kız öğrencinin mezar yerinin fotoğrafı paylaşıldı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi yaptığı paylaşımda “Cesetleri paramparça olmuştu. İşte Bay Trump'ın vaat ettiği "kurtarma"nın gerçekte nasıl göründüğü” ifadelerini kullandı. Öte yandan Erakçi, Amerikan halkına da seslenerek "ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. Amerikan halkı ülkelerini geri almalı" dedi.

Şevket Taner Şahin

Dünya İran ve ABD-İsrail savaşını konuşuyor. ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıda hedef olan okulda hayatını kaybeden 160 masum kız çocuğu için kazılan mezarları paylaştı.

İranlı Bakan Arakçi yürek yakan fotoğrafı paylaştı. Arakçi'nin İngilizce yaptığı paylaşımında Türkçe olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, ABD-İsrail ortak bombardımanında bir ilkokulda hayatını kaybeden 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça olmuştu. İşte Bay Trump'ın vaat ettiği "kurtarma"nın gerçekte nasıl göründüğü. Gazze'den Minab'a kadar masum insanlar soğukkanlılıkla katledildi."

İRAN ABD HALKINA BÖYLE SESLENDİ: “ÜLKELERİNİ GERİ ALMALILAR”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yanıt verdi.

Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.

