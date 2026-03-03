HABER

Bu 2 beslenme türü ölüm riskini azaltıyor! Araştırma ortaya koydu

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin bilimsel kongresi ESC Önleyici Kardiyoloji 2025’te sunulan yeni bir araştırmaya göre, Gezegen Sağlığı Diyeti (PHD) ve Akdeniz Diyeti, benzer şekilde daha düşük genel ölüm oranı ve düşük çevresel etki ile ilişkilendirildi.

İspanya’da yürütülen geniş kapsamlı bir kohort çalışmasında, PHD ve Akdeniz Diyeti’nin sağlık ve çevresel etkileri karşılaştırıldı.

Her iki diyete yüksek düzeyde uyum gösteren katılımcıların, düşük uyum gösterenlere kıyasla benzer oranlarda daha düşük ölüm riski taşıdığı belirlendi.

Diyetlerin çevresel ayak izi de benzer derecede düşük bulundu.

Bulgular, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme modellerinin yaygınlaştırılmasının küresel ölçekte erken ölümleri azaltabileceğini ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMANIN ARKA PLANI

Beslenme, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerde önemli bir rol oynuyor. Tahminlere göre Avrupa bölgesindeki her beş erken ölümden biri, daha sağlıklı bir beslenme düzeniyle önlenebilir.

Çalışmanın yazarı Dr. Mercedes Sotos Prieto (Madrid Özerk Üniversitesi), 2019 yılında geliştirilen Gezegen Sağlığı Diyeti’nin hem insan sağlığını hem de gezegen sınırlarını gözeterek tasarlandığını belirtti. Ancak bu diyetin, Akdeniz ülkelerinde köklü geçmişe sahip ve sağlık faydaları kanıtlanmış Akdeniz Diyeti ile doğrudan karşılaştırılmasına dair yeterli veri bulunmadığını ifade etti.

DİYETİN ÖZELLİKLERİ

Gezegen Sağlığı Diyeti (PHD):

Günlük yaklaşık 2500 kcal enerji alımı

Yüksek: meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, doymamış yağlar

Orta: süt ürünleri, nişastalı sebzeler, kümes hayvanları, balık

Düşük: kırmızı et, doymuş yağlar, ilave şeker

Akdeniz Diyeti:

Mevsimlik meyve-sebze, baklagil, tam tahıl ve kuruyemiş ağırlıklı

Ana yağ kaynağı zeytinyağı

Kırmızı/işlenmiş et yerine beyaz et ve balık

Orta düzeyde süt ürünleri ve yumurta

Düşük miktarda şekerli/gazlı içecek ve ticari hamur işi

ÇALIŞMANIN DETAYLARI

Araştırma, Haziran 2008 – Ekim 2010 arasında İspanya’daki ENRICA çalışmasına katılan 11.488 kişiyi kapsadı. Katılımcıların ortalama yaşı 47,5 olup %52,5’i kadındı. Ortalama 14,4 yıllık takip süresinde 1.157 ölüm kaydedildi.

İŞTE SONUÇLAR...

PHD’ye en yüksek uyum gösterenlerin ölüm riski, en düşük uyum gösterenlere göre %22 daha düşüktü.

Akdeniz Diyeti’ne en yüksek uyum gösterenlerde bu oran %21 daha düşüktü.

PHD’de meyve, süt ürünleri ve doymamış yağlar; Akdeniz Diyeti’nde ise kuruyemiş tüketimi ile düşük soda ve hamur işi tüketimi bağımsız olarak daha düşük ölüm oranıyla ilişkili bulundu.

Dr. Sotos Prieto, “Her iki diyete daha yüksek uyum, benzer şekilde daha düşük ölüm oranları ve karşılaştırılabilir derecede düşük çevresel etkiyle ilişkilidir. Bu da bitki bazlı beslenme modellerinin hem sağlık hem de gezegen açısından önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

