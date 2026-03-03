HABER

MHP'den yeni kanun teklifi! 3 ilçe birleşip il olsun: Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar...

MHP'den yeni il için kanun teklifi geldi. MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulmasını önerdi.

MHP'den yeni kanun teklifi! 3 ilçe birleşip il olsun: Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar...
Devrim Karadağ

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulmasını önerdi.

Nefes'te yer alan habere göre; Halihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan ve geçmişte belde statüsünde bulunan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallerinin de kurulacak bu yeni ilin sınırları dahilinde ayrı birer ilçe haline getirilebileceğini ekledi.



"Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Yahhüyük ile yüzölçümü açısından en büyük ilçesi olan Cihanbeyli Konya'da bulunmaktadır.

Aynı il sınırları içerisinde nüfusu 2000'in altında olan bir ilçeye ve nüfusu 70.000'e yaklaşan bir mahalleye sahip olan Konya'nın mevcut idarî yapılanmasının, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza adil, etkin ve hızlı sunulmasını teminen yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

"BÖLGENİN TOPLAM NÜFUSU 220 BİN CİVARINDA"

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; bu kanun teklifinde Ereğli îline bağlanması teklif edilen ve hâlihazırda Konya iline bağlı olan Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçeleri ile birlikte bölgenin toplam nüfusu 220 bin civarındadır.

Nüfus, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi, sanayileşme, eğitim, sağlık, ulaşım sektörlerinde altyapı ve üstyapı imkânları gibi kıstaslar bakımından, Türkiye'deki birçok ilden daha ileri seviyede bulunan Ereğli'nin il statüsünde yeniden yapılandırılması sosyal, ekonomik ve idarî açıdan bir ihtiyaç halini almıştır.

"KONYA'NIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ İLÇESİ"

Konya il merkezine yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan ve Konya'nın en büyük dördüncü ilçesi olan Ereğli; nüfusu, sosyo-ekonomik seviyesi, gelişmiş altyapı, ulaşım ağı ve mevcut kamu hizmetleri kapasitesi ve kendine has kültürel ve tarihî geçmişi ile müstakil bir il olma niteliğini haizdir.



Ereğli'nin komşu olduğu diğer 3 ilçe ile birlikte il statüsüne kavuşturulması halinde coğrafî, ekonomik ve kültürel açıdan bütünlük arz eden bir idarî yapı tesis edilmiş olacak; yerel yönetimlerin etkinliği artırılacak, bölgesel kalkınmayı güçlendirecek ve bölge halkının kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyet güçlendirilecektir.

Önerilen idarî düzenleme, merkezî idarenin taşra teşkilatının etkinliğini artırmaya yönelik olup Anayasa'nın 3. ve 126. maddeleriyle uyum içindedir."

