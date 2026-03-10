HABER

ABD medyası duyurdu! İsrail'e İran uyarısı: Trump bunu istedi

Orta Doğu'da ABD-İran-İsrail savaşı devam ederken etkileri de tüm dünyayı sarsıyor. ABD basını dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Buna göre ABD yönetimi, İsrail'den İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını istedi.

ABD medyası duyurdu! İsrail'e İran uyarısı: Trump bunu istedi
Recep Demircan

ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. Orta Doğu'yu karıştıran savaşta 11'inci gün de geride kaldı. Savaş ile ilgili peş peşe açıklamalar gelirken ABD medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. ABD'nin İsrail'den İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını istedi.

ABD medyası duyurdu! İsrail e İran uyarısı: Trump bunu istedi 1

İSRAİL'E UYARI

Axios'un haberine göre ABD, İsrail'den İran'ın enerji ve petrol altyapısına yönelik saldırılarını durdurmasını istedi ve bu saldırıların sivillere zarar verebileceği, küresel petrol fiyatlarını yükseltebileceği ve Körfez enerji tesislerine karşı daha geniş çaplı misillemelere yol açabileceği konusunda uyardı.

ABD medyası duyurdu! İsrail e İran uyarısı: Trump bunu istedi 2

İRAN İLE İŞBİRLİĞİ PLANI

Haberde Trump yönetiminin olası savaş sonrası işbirliği için İran'ın petrol sektörünü korumak istediği aktarıldı.

10 Mart 2026
10 Mart 2026

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
