ABD medyası duyurdu! İsrail'e İran uyarısı: Trump bunu istedi

ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. Orta Doğu'yu karıştıran savaşta 11'inci gün de geride kaldı. Savaş ile ilgili peş peşe açıklamalar gelirken ABD medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. ABD'nin İsrail'den İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını istedi.

İSRAİL'E UYARI

Axios'un haberine göre ABD, İsrail'den İran'ın enerji ve petrol altyapısına yönelik saldırılarını durdurmasını istedi ve bu saldırıların sivillere zarar verebileceği, küresel petrol fiyatlarını yükseltebileceği ve Körfez enerji tesislerine karşı daha geniş çaplı misillemelere yol açabileceği konusunda uyardı.

İRAN İLE İŞBİRLİĞİ PLANI

Haberde Trump yönetiminin olası savaş sonrası işbirliği için İran'ın petrol sektörünü korumak istediği aktarıldı.