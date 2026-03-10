HABER

Beyaz Saray 'dan açıklama! ABD, İran'a saldırının bitmesi için gerekli şartı duyurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’a yönelik saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri hedeflere ulaşıldığını ve İran’ın tam ve koşulsuz teslimiyet pozisyonunda olduğunu belirlemesinin ardından sona ereceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Trump, kara birlikleri gönderme seçeneğini dışlamıyor." dedi.

Leavitt açıklamasında şunları ifade etti:

"İRAN SALDIRACAKTI"

"İran ABD'ye saldırmak istedi ve Trump buna izin vermeyecekti; buradaki herkes bunun için minnettar olmalı.

"FİYAT ARTIŞLARI GEÇİCİ"

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki son artış geçicidir ve bu operasyon uzun vadede doğalgaz fiyatlarının düşmesine yol açacaktır.

İRAN'DA VURULAN OKUL

Trump, soruşturmanın sonucu ne olursa olsun, onu kabul edecektir."

10 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

