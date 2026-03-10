Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'

02.00

İRAN ATEŞKES ŞARTINI AÇIKLADI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bazı ülkelerin savaşın durdurulması veya ateşkes için İran ile temas kurduğunu belirterek, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa, İran’a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurmuştu.