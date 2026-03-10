HABER

Kapat
Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşın 11. gününe girildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde İran'ı 20 kat sert vuracaklarını belirtti. Trump ayrıca, "Bu ABD'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir." ifadelerini kullandı. İran'dan da ateşkes şartı geldi. İşte sıcak bölgede dakika dakika yaşananlar...

Ufuk Dağ

Dünya 11 gündür Orta Doğu'daki savaşı takip ediyor. Ekonomileri etkileyen savaşın akıbeti merak edilirken dün ABD Başkanı Donald Trump'ın 'savaş büyük ölçüde bitti' çıkışı ses getirdi. Öte yandan gözler Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişlerinde. Trump Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ı bir kez daha tehdit etti. İran ise olası ateşkes için şart koştu. İşte son gelişmeler...

06.50

S.ARABİSTAN'A FÜZE SALDIRISI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 1 balistik füze saldırısı ile 4 insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini açıkladı.

05.40

ABD, İRAN'IN KRİTİK NOKTALARINI VURDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.

05.00

TRUMP'TAN HÜRMÜZ ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran yönetimini uyaran Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden yirmi kat daha sert bir şekilde vurulacaktır" dedi. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İran’ın yeniden inşasını zorlaştıracak hedefleri de vuracaklarını belirten Trump, "Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz" ifadelerini kullandı. Trump, "Bu, ABD’nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur" dedi.

Savaşta 11. gün! Trump: Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz 1

03.00

SİVİL BİNA HEDEF ALINDI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin başkenti Manama’daki sivil bir binayı hedef alan İran saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralananların olduğunu açıkladı.

02.20

İSRAİL'DEN İRAN ALTYAPISINA SALDIRI

İsrail ordusu, İran rejimine ait askeri karargahlara, mühimmat üretim tesislerine ve askeri altyapılara eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

02.00

İRAN ATEŞKES ŞARTINI AÇIKLADI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bazı ülkelerin savaşın durdurulması veya ateşkes için İran ile temas kurduğunu belirterek, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa, İran’a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 kişi yakalandıİstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 kişi yakalandı
Kimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyuduKimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyudu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.