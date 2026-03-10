Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'

Dünya 11 gündür Orta Doğu'daki savaşı takip ediyor. Ekonomileri etkileyen savaşın akıbeti merak edilirken dün ABD Başkanı Donald Trump'ın 'savaş büyük ölçüde bitti' çıkışı ses getirdi. Öte yandan gözler Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişlerinde. Trump Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ı bir kez daha tehdit etti. İran ise olası ateşkes için şart koştu. İşte son gelişmeler...
06.50
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 1 balistik füze saldırısı ile 4 insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini açıkladı.
05.40
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.
05.00
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran yönetimini uyaran Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden yirmi kat daha sert bir şekilde vurulacaktır" dedi. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde İran’ın yeniden inşasını zorlaştıracak hedefleri de vuracaklarını belirten Trump, "Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz" ifadelerini kullandı. Trump, "Bu, ABD’nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur" dedi.
03.00
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin başkenti Manama’daki sivil bir binayı hedef alan İran saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralananların olduğunu açıkladı.
02.20
İsrail ordusu, İran rejimine ait askeri karargahlara, mühimmat üretim tesislerine ve askeri altyapılara eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.
02.00
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bazı ülkelerin savaşın durdurulması veya ateşkes için İran ile temas kurduğunu belirterek, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa, İran’a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurmuştu.
