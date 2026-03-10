Genç katibe videolu şantaj! Adliye odasında birlikte oldukları anları cep telefonuyla kaydetmiş

İstanbul'da bir adliyede katip olarak çalışan M.A., sosyal medyada tanıştığı H.K.'nın (34) yatırım vaadiyle kendisini dolandırdığını ve ardından şantaj yaptığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Olay yargıya taşınırken, şüpheli hakkında "şantaj" suçundan hapis cezası talep edildi.

İddiaya göre H.K. aynı yaşlarda olan M.A., yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada kendisini "Kenan" adıyla tanıtan H.K.ile tanıştı. H.K., yurt dışı yatırım sitelerinde kazanç sağlayacağını söyleyerek genç kadından parça parça toplam 232 bin lira aldı.

ADLİYE ODASINDA BİRLİKTE OLDULAR

Bu süreçte ikili arasında duygusal bir ilişki de gelişti. M.A.'nın görev yaptığı adliyedeki bir odada birlikte oldu. H.K.'nın bu anları gizlice kayıt altına aldığı öne sürüldü.

VİDEOLU ŞANTAJ

Sabah'ta yer alan habere göre; Genç kadın bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca H.K. hakkında "dolandırıcılık" suçundan şikâyetçi oldu.

Bunun üzerine şüphelinin, birlikte olduklarını iddia ettiği görüntülerle M.A.'ya şantaj yaptığı belirtildi. H.K.'nın mesajlarında, şikâyetin geri çekilmemesi halinde söz konusu kayıtları ailesine ve yakınlarına göndermekle tehdit ettiği öne sürüldü.

SABIKALI ÇIKTI

Savcılıkta ifade veren H.K., telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak mesajları hatırlamadığını savundu. Aralarında duygusal ilişki olmadığını öne süren H.K., telefonunda bulunduğu iddia edilen görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede, H.K.'nın daha önce de yine 'şantaj' suçundan ceza aldığı belirtildi. Şüphelinin "şantaj" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açıldı.