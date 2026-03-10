HABER

SON DAKİKA | Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor! MSB duyurdu

Son dakika haberi: NATO tarafından hava savunma sistemlerinin artırıldığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'ya Patriot konuşlandırılacağını açıkladı. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Hatay ve Gaziantep'e düşen füzeler, bölgede endişe yaratmıştı.

Devrim Karadağ

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tarafından Türkiye'ye ek savunma sisteminin devreye alınacağını belirterek, Malatya'ya Patriot konuşlandırılacağını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"YAŞANAN SON GELİŞMELER KAPSAMINDA..."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızı güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

SON DAKİKA | Malatya ya Patriot konuşlandırılıyor! MSB duyurdu 1

"PATRIOT SİSTEMİ MALATYA’DA KONUŞLANDIRILMAKTADIR"

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızı korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

SON DAKİKA | Malatya ya Patriot konuşlandırılıyor! MSB duyurdu 2

