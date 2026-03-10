Türkiye'de Patriot var mı, hangi illerde var? Patriot hava savunma sistemi nedir, menzili ne kadar?

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da patlak veren savaş bölgeyi yangın yerine çevirdi. İran birçok ülkeye füze atarken, ülkemiz sınırlarında da İran'dan ateşlenen iki füze imha edilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün kritik bir hamle geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızı güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızı korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır" denildi. MSB'nin açıklamasının ardından kullanıcılar Patriot hava savunma sistemini merak etti.

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Patriot, "Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target" (Hedefte Kesişme İçin Faz Dizili Takip Radarı) kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu sistem, gelişmiş bir radar birimi, komuta kontrol merkezi ve fırlatma istasyonlarından oluşan entegre bir yapıdır. Tek bir batarya, aynı anda onlarca hedefi takip edebilir ve tehdit önceliğine göre fırlatma işlemini otonom veya manuel olarak gerçekleştirebilir. Patriot'un en büyük özelliği, hedefini sadece patlayarak değil, son yıllarda geliştirilen PAC-3 versiyonuyla "vurarak imha etme" (hit-to-kill) teknolojisine sahip olmasıdır.

Patriot sistemi, ABD Ordusu için sırasıyla birincil yüksek-orta hava savunma ve orta taktik hava savunma sistemi olarak Nike Hercules ve MIM-23 Hawk gibi önceki sistemlerin yerini almıştır. Bu rollere ek olarak Patriot'a anti-balistik füze sistemi işlevi de verilmiştir. Patriot sistemi gelişmiş bir önleme füzesi ve yüksek performanslı radar sistemleri kullanmaktadır ve en az 2040 yılına kadar hizmette kalması beklenmektedir.

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN MENZİLİ NE KADAR?

Patriot hava savunma sisteminin menzili yaklaşık olarak 150 kilometreye kadar çıkmakta. Bu menzil de geniş alanları koruyabilmek adına etkili bir menzil. Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahiptir. Özellikle yüksek hızlı balistik füzeler ve seyir füzelerine karşı bu radar sistemleri önemli bir avantaj sağlar. Sistem tamamen mobil bir yapıya sahip olup, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilir ve kurulabilir. Bu özellik, sistemin çatışma bölgelerinde esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar. Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahiptir. PAC-3 füzesinin hedefe isabet doğruluğu yüksektir ve balistik füze saldırılarına karşı etkin bir savunma sunar. Patriot sistemi, entegre bir hava savunma yapısı içinde çok katmanlı savunmanın bir parçası olarak çalışabilir. Yani, Patriot, daha uzun menzilli sistemlerle birlikte kullanıldığında daha geniş bir savunma ağı sunar.

PATRİOT SİSTEMİ TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE VAR?

MSB'nin açıklamasından sonra gündeme gelen Patriot sistemi yapılan açıklamaya göre Malatya'ya konuşlandırıldı.