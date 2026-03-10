Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü! 'Hava sahasının ihlali kabul edilemez'

Önce Hatay'a ardından Gaziantep'e düşen füze parçalarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir kez daha İranlı mevkidaşıyla görüştü. Bakan Fidan görüşmede Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan,İranlı mevkidaşıyla görüşmede ayrıca tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek, siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

MSB DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem verdiği vurgulanarak, "İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" denilmişti. MSB, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Gaziantep'ten önce de Hatay'ın Dörtyol ilçesine füze parçaları düşmüş, İranlı yetkililer füzeleri kendilerinin atmadığını belirtmişti.