İmamoğlu mahkeme başkanıyla atıştı! 'Sandalye' kriziyle başladı: "Ağzımı bantla mı kapatacaksınız"

İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, bugün ikinci kez Silivri’de hakim karşısına çıktı. Saat 11.00'de başlayan duruşma öncesi avukatlarla adliye personeli arasında salon önünde gerginlik yaşandı.

DURUŞMA 'SANDALYE' KRİZİYLE BAŞLADI

Gazeteci Ceylan Sever duruşma salonunda yaşananları şöyle aktardı:

İmamoğlu salona alkışlar eşliğinde getirildi. Bu sırada Mehmet Pehlivan ile selamlaştı. Ardından jandarma kendisine Pehlivan’ın yanına oturmasını söyledi. Ancak İmamoğlu buraya oturmak istemedi. Gösterilen yerden ayağa kalkıp kürsüye gitmesi mümkün olmayacaktı. Jandarma hizasına oturmak istedi. Bir süre bu durum jandarma ile arasında konuşuldu ancak İmamoğlu koridor tarafında olan jandarma hizasındaki sandalyeye oturdu.

İMAMOĞLU: "AĞZIMI BANTLA MI KAPATACAKSINIZ"

Bu kez jandarma koridora sandalye çekti, İmamoğlu’nun yanına oturdu. Bunun üzerine öfkelenen İmamoğlu, “Kimin önünü kesiyorsunuz siz! Oturmuyorum, böyle olmaz! Böyle bir şey yok! Ağzımı bantla mı kapatacaksınız! Ben de ayaktayım” dedi. Salonda büyük bir alkış tufanı koptu.

MAHKEME BAŞKANI: "BİZ KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Mahkeme başkanı Selçuk Aylan, “Nerede var usulsüzlük? Jandarma arkadaşlar oturun” diye talimat verdi. Jandarma oturdu, ancak sanıklar ayaktaydı. İmamoğlu tepki göstermeye devam ederek, “Neyden korkuyorsunuz? Öndeki hanımefendilerden mi korkuyorsunuz?” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Biz kimseden korkmuyoruz, söz hakkı verilmeden kimse konuşmayacak” dedi.

İMAMOĞLU: "DÜN AKŞAM KİMDEN TALİMAT ALDINIZ?"

Avukatlar heyete bu sırada tepki göstermeye devam ederken Ekrem İmamoğlu, “Dün akşam kimden talimat aldınız!” diyerek başkana tepki gösterdi. Mahkeme başkanı Selçuk Aylan ise “Söz verilmeden kimse konuşmayacak, Size söz vermeden kürsüye geldiniz, konuştunuz savcıya-heyete parmak salladınız!” dedi. İmamoğlu ise, “Siz de dün söz vereceğinizi söylediğiniz halde veremediniz, bu da kayda geçti” dedi.

MAHKEME BAŞKANI: "GEREKSİZ POLEMİĞE GİRMEYİN"

“Bu yaptığınız Türk yargısı adına yüz karasıdır, alnınıza yapıştı” diyen İmamoğlu’na mahkeme başkanı Aylan, “O sizin takdiriniz” dedi. Ekrem İmamoğlu, “Kimden talimat aldınız” diye bağırırken, “Biz kimseden talimat almıyoruz” diyerek yanıt verdi. Mahkeme başkanı İmamoğlu’nun yerine oturmasını söyledi. İmamoğlu “Kimden korkuyorsunuz? Benden korkmayın, ben sizi korumaya geldim” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Ekrem bey gereksiz polemiğe girmeyin, benim sizin korumanıza ihtiyacım yok” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İBB davasında ikinci gün! Salon önünde gerginlik yaşandı

4 GÜN DEVAM EDECEK

DHA'nın aktardığına göre; davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmalar Nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen duruşmada, sanıkların savunmalarına devam edilecek.