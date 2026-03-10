Gergin başlayan İBB davasında ikinci gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasına yönelik 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi bugün görülecek. Dün gergin başlayan duruşma sonrası mahkeme heyeti salonu terk etmiş ve 13:30'a kadar ara duruşmaya ara vermişti. Mahkeme Başkanı salonun boşaltılmasını istemiş fakat verilen aranın ardından duruşma izleyicili olarak devam etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 407 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası dün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda başladı. Ekipler duruşma öncesi cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İLK DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Duruşma başında Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla söz hakkı istedi fakat Mahkeme Başkanı bunu kabul etmedi. İmamoğlu daha sonra kürsüye doğru hareketlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından salonda tansiyon yükseldi. İmamoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu fakat bu talep reddedildi.

Mahkeme Başkanı tansiyon yükseldikten sonra salonun boşaltılmasını istedi ve duruşmaya 13:30'a kadar ara verdi. Verilen aranın ardından duruşma izleyicili bir şekilde tekrar başladı.

Duruşmaların nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü olacak şekilde yapılması planlanıyor.

İDDİANAMEDE AHTAPOT BENZETMESİ

İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL İSTENDİ

Başsavcılığa göre İmamoğlu'nun yöneticisi olduğu örgüt yapılanması Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde büyüdü. 142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.Örgüte yönelik şemada, Eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanları Adem Soytekin ve Murat Gülibrahimoğlu ile 26 Ekim'de casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün yönetici sıfatıyla yer aldı.

15 İSİM GİZLİ TANIK OLDU

NTV'de yer alan habere göre; soruşturmanın seyri etkin pişmanlık faydalanan 76 sanıkla gizli tanık olan 15 ismin verdiği ifadelerde değişti. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi.

Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıkları göreviıden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ile sanatçı Ercan Saatçi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da var.

SADECE İBB DEĞİL VEKİLLER DE VAR

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Savcılık iki isim hakkında fezleke hazırlanması için Ankara’ya yazı gönderdi.