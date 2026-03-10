Diyarbakır’da farklı suçlardan araması bulunan 138 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan ’asayiş ve diğer suçlardan aranan’ kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında ’kasten öldürme’, ’cinsel saldırı’, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ’hırsızlık’, ’gece vakti silah ile yağma’, ’ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma’ suçlarından 20 ila 2 yıl altı hapis cezası bulunan 138 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.



