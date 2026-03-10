HABER

M çiçeği salgını yayılıyor: 8 kişi hayatını kaybetti!

Gana'da Mayıs 2025'te başlayan M çiçeği (mpox) salgınında 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 1000'den fazla vakanın doğrulandığı bildirildi. Gana Sağlık Bakanı açıklama yaptı.

M çiçeği salgını yayılıyor: 8 kişi hayatını kaybetti!

Gana Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede artan M çiçeği vakalarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

M çiçeği salgını yayılıyor: 8 kişi hayatını kaybetti! 1

1038 DOĞRULANMIŞ VAKA KAYDEDİLDİ

Akandoh, Mayıs 2025'te başlayan salgından bu yana Sağlık Bakanlığının Gana Sağlık Hizmeti ve uluslararası ortaklarla birlikte çok sektörlü bir müdahale planı uyguladığını belirtti.

Akandoh, salgının başlangıcından bu yana 25 bin 880 şüpheli vakanın tespit edildiğini, 3 Mart 2026 itibarıyla ise ülkede 1038 doğrulanmış vaka ve 8 ölüm kaydedildiğini söyledi.

M çiçeği salgını yayılıyor: 8 kişi hayatını kaybetti! 2

TEMASLI KİŞİLER 21 GÜN BOYUNCA GÖZLEM ALTINDA KALIYOR

Ölümlerin büyük ölçüde altta yatan sağlık sorunları bulunan kişilerde görüldüğünü aktaran Akandoh, şu anda yalnızca bir hastanın hastanede tedavi gördüğünü ve kritik durumda hasta bulunmadığını kaydetti.

Salgınla mücadele kapsamında acil durum koordinasyonu, yoğunlaştırılmış gözetim ve temaslı takibi yürütüldüğünü belirten Akandoh, temaslı kişilerin 21 gün boyunca izlem altında tutulduğunu ifade etti.

M çiçeği salgını yayılıyor: 8 kişi hayatını kaybetti! 3

DSÖ'DEN 33 BİN 600 AŞI TEMİN EDİLDİ

Akandoh, ayrıca riskli temaslılara yönelik reaktif aşılama uygulamasının başlatıldığını belirterek, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dünya Sağlık Örgütü'nden 33 bin 600 M çiçeği aşısı temin edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

