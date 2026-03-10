HABER

Yıl sonunda pik yapmıştı: Domuz gribi vakalarında yeniden artış!

Kış mevsimi bitse de viral hastalıklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özge Yurtseven, soğuk günlerde artış gösteren influenza virüsüne karşı vatandaşları uyardı.



Halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen enfeksiyonun özellikle yılın son aylarında pik yaptığını belirten Dr. Özge Yurtseven, yüksek ve dirençli ateşe dikkat çekti.

İnfluenzanın diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından farklı seyrettiğini vurgulayan Yurtseven, "Bu virüste ateş düşürücülere rağmen uzun süre yüksek seyreden bir ateş görülebilir. Çocuğun ateşi düşürücüye yanıt vermiyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalı" dedi.



Hastalığın belirtilerine değinen Özge Yurtseven, şöyle konuştu:

"İnfluenza virüsü, halk arasında domuz gribi olarak bilinir. Diğer hastalıklardan farklı dirençli ateş ile/kas vücut ağrısıdır. Dirençli ateş dediğimiz konu ise çocukların ateşi olduğunda normalde ateş düşürücüye yanıt veriliyor. Ateş düşürücü verip ateşin düşmesini bekliyorlar.

İnfluenza virüsünde ise ateş uzun süre yüksek kalıyor. Çocuğun ateş düşürücüye yanıt vermeyen bir ateşi olduğunda mutlaka bir doktora görülmesi gerekiyor. Ateş ve kas ağrısı dışında daha küçük çocuklarda huzursuzlukla kendini gösterebilir. Bunun dışında öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, ishal veya kusma olabilir. Ateşler 5 günden uzun sürebilir" dedi.



"MUTLAKA AŞI YAPTIRILMALI"

Aşı yaptırılmasının faydalı olacağını dile getiren Dr. Özge Yurtseven, "Domuz gribi olarak bilinen influenza virüsü ülkemizde hali hazırda hep olan bir virüstür. Kış aylarında pik yapar. Bu yüzden bizim için önemlidir. Domuz gribinden kurtulmanın en önemli yolu grip aşısıdır.

Çocuklarda özellikle grip aşısı yapılmasını öneriyorum. İdeal zamanı eylül-ekim ayında yapmaktır ama her zaman da yaptırılabilir. 6 aydan büyük çocuklarda özellikle astım, alerjik bünyesi olan, kronik kalp veya kronik hastalığı olan çocuklara aşıyı öneriyoruz. Çocuk, 6 ay-9 yaş arasında ilk defa aşılanacaksa birer ay ara ile iki doz aşı yapılması lazım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

