Türk Telekom’da 5G ile sınırsız mobil internet dönemi!

Türk Telekom, tek tuşla özel Müşteri Hizmetleri’nden yurt dışında ek ücret ödemeden tarifeyi kullanabilmeye, ücretsiz dijital servislerden hediye çekine kadar birçok farklı ayrıcalık sunuluyor.

5G dönemine sayılı günler kala Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, “Yeni Nesil Tarifeler” ile 5G hızını herkes için erişilebilir kılıyor. Yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sunan 5G mobil internet deneyimine hazır olan müşteriler, ihtiyaçlarına uygun tarifeleri tercih edebiliyor.

850 TL’den başlayan fiyatlarla 50GB ve sosyal medyada geçerli sınırsız internetten her yöne sınırsız internete kadar farklı internet seçeneklerinin bulunduğu, sınırsız konuşma ve mesajlaşma sunan “Yeni Nesil Tarifeler”de; ayda 3 kez günlük ücret ödemeden Tarifen Yurt Dışında servisinden faydalanma ayrıcalığı, tek tuşla özel müşteri hizmetleri, 500 TL hediye çeki (Amazon.com.tr veya Apple Store veya Google Play’de geçerli) ve ücretsiz dijital servisler (YouTube Premium, Tivibu Go, Muud Premium) gibi birçok ayrıcalık yer alıyor.

“5G’nin dönüştürücü gücünü sınırsız internetle taçlandırıyoruz”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G teknolojisiyle iletişimde yepyeni bir dünyanın başladığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G dönemine liderlik ediyoruz. Türk Telekom olarak 5G’deki gücümüzü; güçlü fiber alt yapımızdan, Türkiye’yi saran fiber ağımıza bağlı baz istasyonlarımızdan ve 5G’de müşteri başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olmamızdan alıyoruz. Bu gücü müşteri deneyimine yansıtabilme ve Türk Telekom 5G’yi tüm müşterilerimiz için erişilebilir kılma vizyonumuzun bir parçası olarak ise “Herkes için 5G” diyor ve müşterilerimizin ek ücret ödemeden, mevcut tarifeleriyle 5G’den faydalanmalarını sağlıyoruz. 5G’ye bir adım kala, Türk Telekom 5G’den sınır tanımadan faydalanmak isteyen müşterilerimiz için “Yeni Nesil Tarifeleri” hayata geçiriyoruz ve Türk Telekom’da bir ilk olarak Sınırsız Mobil İnternet devrini başlatıyoruz. Sınırsız internetin yanı sıra ayda 3 kez günlük ücret ödemeyen tarifeleri yurt dışında da kullanabilme, tek tuşla özel Müşteri Hizmetleri ve ücretsiz dijital servisler gibi birçok ayrıcalığı da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı olarak, 5G çağında da öncü rolümüzle teknolojiyi herkesle buluşturmaya ve ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz”

Sınırları kaldıran dijital ayrıcalıklar

Türk Telekom, Yeni Nesil Tarifeler ile yalnızca GB ve dakika içerikleri sunmakla kalmıyor, ayrıcalıklı hizmetler aracılığıyla müşterilerine en iyi 5G deneyimini yaşatacak yepyeni bir dünya sunuyor. Müşteriler, kampanya kapsamında kendi tercihlerine göre Apple Store, Google Play veya Amazon.com.tr’de kullanabilecekleri 500 TL tutarında hediye çeki kazanıyor.

En iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefleyen Türk Telekom, Prime dünyasının ayrıcalıklarının yanı sıra müşteri hizmetlerine tek tuşla bağlanabilme ve tarifeyi ayda 3 gün ek ücret ödemeden yurt dışında da kullanabilme gibi avantajlar sağlıyor. Bunlara ek olarak 6 ay ücretsiz Muud ve Tivibu Go, 3 ay ücretsiz YouTube Premium ve ücretsiz e-dergi gibi dijital servisler de tarifelerin sunduğu zengin ayrıcalıklar arasında yer alıyor.