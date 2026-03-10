Erzincan’da geceleri dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

İlçelerde ise en düşük sıcaklık Refahiye’de eksi 17 derece olarak kaydedildi. Çayırlı ve Ergan Kayak Merkezi’nde eksi 10, İliç’te eksi 5, Kemah’ta eksi 6, Kemaliye’de eksi 1, Otlukbeli’nde eksi 13, Tercan’da eksi 12 ve Üzümlü’de eksi 7 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini belirtirken, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

Meteoroloji ayrıca buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Öte yandan yüksek kesimlerdeki eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek hem vatandaşların hem de yetkililerin dikkatli olması istendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır