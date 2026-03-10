HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İki ilde reçete şebekesine operasyon: 23 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul’da hastaları pahalı ilaçlar için anlaşmalı eczanelere yönlendirerek komisyon aldıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Eczane aracıları ile hastane personelinin birlikte hareket ettiği öne sürülen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı.

İki ilde reçete şebekesine operasyon: 23 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eczane aracıları ile bir hastanede görevli veri giriş personelinin ortak hareket ettiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, hastanede görevli personel gibi davranarak hastalara işlem süreçlerinde yardımcı oldukları, ardından piyasa değeri yüksek ilaçlar için hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri belirlendi. Bu yönlendirmeler karşılığında ise komisyon aldıkları iddia edildi.

Ayrıca şüphelilerin, bazı hastaların bilgisi dışında reçetelere pahalı ilaçlar yazdırdığı, bu ilaçları temin ederek üçüncü kişilere sattığı da öne sürüldü.

Yürütülen çalışma kapsamında İstanbul merkezli olarak Tokat’ın da aralarında bulunduğu iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Kaynak: NTV)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 günde 24 ilde yüzlerce şüpheli yakalandı10 günde 24 ilde yüzlerce şüpheli yakalandı
Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor! MSB duyurduMalatya'ya Patriot konuşlandırılıyor! MSB duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tokat soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.