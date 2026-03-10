İki ilde reçete şebekesine operasyon: 23 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eczane aracıları ile bir hastanede görevli veri giriş personelinin ortak hareket ettiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, hastanede görevli personel gibi davranarak hastalara işlem süreçlerinde yardımcı oldukları, ardından piyasa değeri yüksek ilaçlar için hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri belirlendi. Bu yönlendirmeler karşılığında ise komisyon aldıkları iddia edildi.

Ayrıca şüphelilerin, bazı hastaların bilgisi dışında reçetelere pahalı ilaçlar yazdırdığı, bu ilaçları temin ederek üçüncü kişilere sattığı da öne sürüldü.

Yürütülen çalışma kapsamında İstanbul merkezli olarak Tokat’ın da aralarında bulunduğu iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Kaynak: NTV)