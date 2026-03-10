Müstehcen çocuk görüntüleri, POS tefeciliği, dolandırıcılık... 10 günde yüzlerce şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 24 il merkezli olarak “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 162’si tutuklanırken 125’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ürün satış ve yatırım dolandırıcılığı temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 24 ilde düzenlendiği bildirildi.