“Hayal Edince”nin minikleri büyüdü: 12 yıl sonra THY’nin misafiri oldular

Türk Hava Yolları’nın 12 yıl önce Iğdır uçuşlarının tanıtımı için çektiği ve dönemin en çok izlenen reklam filmlerinden biri olan “Hayal Edince”nin minik oyuncuları Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, yıllar sonra THY’nin 500’üncü uçak tanıtımında yeniden bir araya geldi. Şiveleri ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan isimler, bu kez havayolu şirketinin misafiri olarak etkinlikte yer aldı.

“Hayal Edince”nin minikleri büyüdü: 12 yıl sonra THY’nin misafiri oldular
Mustafa Fidan

Türk Hava Yolları’nın (THY) 12 yıl önce başlattığı Iğdır uçuşlarının tanıtımında yer alan ve o dönem dünyanın en çok izlenen reklam filmi olan ‘Hayal Edince’nin oyuncuları Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, THY’nin 500’ncü uçak tanıtımında yer aldılar.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat o günün reklam yıldızlarıyla bir araya geldi. Reklam filminin oyuncularıyla sohbet eden Bolat hatıra fotoğrafı da çektirdi. O günün yıldızları, “12 yıl önce bu reklam filmi bize güzel bir hatıra olarak kalmıştı” diyerek duygularını dile getirdi.

'THY de onlar da hayal etti başardık"

Bolat ise “Bu arkadaşlarımız Iğdır’a Türk Hava Yolları’nın inmesini hayal etti. 2014 yılında bu reklam filmi çekildiğinde filomuzda 274 uçağımız vardı. 12 senede iki katından fazla uçak olacak denilseydi kimse inanmazdı. Ama biz bunu Türk Hava Yolları olarak hayal ettik. Sadece Türkiye’de uçulmayacak şehir kalmasın değil, büyümeyi iki katı olacak şekilde hayal etmiştik. Böyle gençler büyüdüler THY’de büyüdü” dedi.

"Bizi okuldan seçmişlerdi"

Reklamda yer alanlardan Elvan Büyükdursak ise “Burada olmak gurur verici. Bizi, 500’ncü uçak lansmanına davet ettiler. Çok mutluyuz gurur duyuyoruz. Bizi okuldan seçmişlerdi. 3’ü erkek 1 kız. Çekimler iki ay kadar sürdü. Reklam bizim köyde çekildi, 2,5 ay sonra bitti. İyi bir izlenme olmuştu o zaman gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

12 Şubat 2026
12 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

