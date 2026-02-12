HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Samsun merkezli yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 12'si çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında pazartesi sabahı Samsun merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı 1

5'İ KADIN 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 5'i kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası bugün Samsun Adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2'si kadın 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü kadın 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı 2

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Hayal Edince”nin minikleri büyüdü: 12 yıl sonra THY’nin misafiri oldular“Hayal Edince”nin minikleri büyüdü: 12 yıl sonra THY’nin misafiri oldular
Kıraathanede bıçaklı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni yaralandıKıraathanede bıçaklı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

'Savaş' uyarısını tüm dünyaya duyurdu

'Savaş' uyarısını tüm dünyaya duyurdu

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Gece yarısı haberi duyurdular

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.