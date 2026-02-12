Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında pazartesi sabahı Samsun merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 5'i kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası bugün Samsun Adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2'si kadın 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü kadın 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
