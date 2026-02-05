GTA 6 ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri cevap buldu!

GTA 6'yı bekleyen oyunseverler, oyunun yapım sürecinde üretken yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını merak ediyordu. Nitekim bu konuyla ilgili en net açıklamayı Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick yaptı.

GTA 6'DA "YAPAY ZEKA" KULLANILDI MI?

Take-Two Interactive CEO’su Zelnick, şirketin üretken yapay zekayı benimsediğini ancak GTA 6'da "hiçbir rolü" olmadığını açıkladı.

Techspot'ta yeralan habere göre, Zelnick, Rockstar Games dünyalarının el yapımı olduğunu; sıfırdan, bina bina, sokak sokak, mahalle mahalle inşa edildiğini söyledi.

OYUN DÜNYASINDA YAPAY ZEKA TEPKİSİ

19 Kasım 2026'da çıkması beklenen GTA 6’da üretken yapay zeka kullanılması potansiyel olarak satışları olumsuz etkileyebilirdi. Örneğin, Anno 117, Arc Raiders gibi oyunlar bu teknolojiyi kullanmaları nedeniyle tepki görmüştü.

Baldur's Gate 3'in geliştiricisi Larian Studios da geçtiğimiz yıl Game Awards'da tanıtılan yeni Divinity oyununda yapay zeka varlıklarının yer almayacağını kısa süre önce doğrulamak zorunda kalmıştı.