HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da 240 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı

İstanbul’un iki ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 240 kilo 300 gram kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 240 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, Kağıthane ve Kartal’da şüpheli bulunan iki araç ve iki evi takip eden polis, dün 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat timlerince gerçekleşen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

240 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 23 kilo 150 gram kristal metamfetamin, 217 kilo 150 gramı sıvı metamfetamin olmak üzere 240 kilo 300 gram uyuşturucu madde, 87 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli aparatlar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira para ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edileceği duyuruldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polise başkasının kimliğini gösterdi: 28 yıl cezayla aranıyormuşPolise başkasının kimliğini gösterdi: 28 yıl cezayla aranıyormuş
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştıİstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.