İstanbul'da 240 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, Kağıthane ve Kartal’da şüpheli bulunan iki araç ve iki evi takip eden polis, dün 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat timlerince gerçekleşen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

240 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 23 kilo 150 gram kristal metamfetamin, 217 kilo 150 gramı sıvı metamfetamin olmak üzere 240 kilo 300 gram uyuşturucu madde, 87 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli aparatlar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira para ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edileceği duyuruldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır