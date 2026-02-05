HABER

Kayseri'de darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 Temmuz gecesi darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE FİİLEN KATILMIŞ

Çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay E.K.'nın (37) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. E.K., düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

05 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

