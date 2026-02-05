HABER

Evde zorla tutulan genç kadının imdadına polis ve itfaiye yetişti!

Erzurum’da aynı evde kaldığı erkek tarafından zorla tutulduğunu ileri süren 21 yaşındaki genç kadının imdadına polis ve itfaiye ekipleri yetişti. Kilitli olan demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.’yı bulunduğu evden çıkardı.

Olay, Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkân olan 2 katlı binanın üst katının penceresindeki kadını gördü.

Evde zorla tutulan genç kadının imdadına polis ve itfaiye yetişti! 1

VALİZLERİYLE ÇIKTI

Adının B.K. olduğu belirlenen genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. isimli erkeğin binanın giriş kapısını kilitleyerek kendisini evde zorla tuttuğunu ileri sürdü.

Evde zorla tutulan genç kadının imdadına polis ve itfaiye yetişti! 2

Demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.’yı bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

Evde zorla tutulan genç kadının imdadına polis ve itfaiye yetişti! 3

Erzurum Şehir Hastanesi’nden alınan doktor raporu sonrası B.K. Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. B.K.’nın şikayeti üzerine polis, Ş.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.
Evde zorla tutulan genç kadının imdadına polis ve itfaiye yetişti! 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

