HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi

Adana'da 23 yaşındaki Özlem Develi'nin başına hiç beklemediği bir iş geldi. Genç kız güvendiği arkadaşına ibanını kullanması için verdi. Ticaret yaptığını ve hesaplarının bloke olduğunu söyleyen arkadaşına hesabını kullanması için ibanını veren genç kız hakkında, işlenen suçlar yüzünden 20 dava açıldı. 11'i devam eden bu davalar yüzünden 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası alan genç kız gözyaşları içerisinde ailesiyle vedalaşarak cezaevine girdi...

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi

Günümüzde popüler bir dolandırıcılık yöntemi olan başkasının hesabını kullanma ve yasadışı işlemlerini bu hesap numarasıyla gerçekleştirme yöntemi 23 yaşındaki Özlem Develi'nin hayatını kararttı. Develi şu anda sadece güvendiği için arkadaşına verdiği iban numarası yüzünden 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla karşı karşıya... İşte akılalmaz olayın tüm detayları!

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 1

GÜVENİP IBANINI VERDİ BAŞINA GELMEYEN KALMADI

İddiaya göre 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., Özlem Develi'nin güvenini kazanıp genç kıza, ‘Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?' teklifinde bulundu.

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 2

Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanması için verdi. Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı.

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 3

SOSYAL MEDYADAN ÇEKİLİŞ YAPIP KAZANANLARDAN PARA TALEP ETMİŞ

Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı.

Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu.

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 4

"2 BİN LİRA HARÇLIK AL"

Hakkında açılan 20 davadan 11'inin ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğünü söyleyen Özlem Develi, M.D. hakkında şikayetçi olduğu için M.D. ve çevresindekilerin tehditlerine maruz kaldığını, M.D.'nin "Seni sabah evinden terörist diye aldırırım.

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 5

Gel bu işin parçası ol, 2 bin lira harçlık al, seninle çalışmaya devam edeyim. Güzel bir kızsın, gel tatlıya bağlayalım" şeklinde kendisine mesaj attığını söyledi.

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 6

4 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VE 150 BİN TL PARA CEZASI

Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Genç kızın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürüyor.

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 7

GÖZYAŞLARIYLA TESLİM OLDU

22 Ocak'ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Özlem, dün merkez Yüreğir ilçesindeki evinden polis ekiplerine teslim oldu. Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 8

GENÇ KIZIN HAKLI İSYANI: "ADALET YERİNİ BULSUN"

Kızının suçsuz olduğunu ve yardım beklediğini söyleyen baba Ahmet Develi, "Gerçek suçlular ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Çaresizliğimizi duyun, suçsuz yere kızımı götürüyorlar" dedi.

Genç kızın hayatı karardı! Arkadaşına güvendi: Gözyaşlarıyla teslim olup hapse girdi 9

"YAPMADIĞIM ORTAYA ÇIKACAK"

Ben kimseyi dolandırmadım diyerek gözyaşlarına boğulan Özlem ise, "Bütün her şeyime bakılabilir, yapmadığım ortaya çıkacak. Yeter artık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnsan gibi 'sıcak!' Hatta göğüs kafesi bile var ama insan değilİnsan gibi 'sıcak!' Hatta göğüs kafesi bile var ama insan değil
Jandarma 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladıJandarma 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana IBAN haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.