Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

ABD-İran gerginliği artarak devam ederken gözler bir yandan da İsrail'e çevrildi. İran yaptığı açıklamada saldırı halinde İsrail'in de vurulacağını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. Toplantının kısa süre önce duyurulması 'alışılmadık bir durum' olarak değerlendirilirken bakanlara toplantının gündemine dair bilgi verilmedi.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesini bugün toplayacağı bildirildi.

"ALIŞILMADIK BİR DURUM"

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini 5 Şubat Perşembe akşamı toplama kararı aldığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, bakanların kabine toplantısından görece kısa bir süre önce haberdar edilmesinin alışılmadık bir durum olduğuna dikkati çekildi.

BAKANLARA DAHİ HABER VERİLMEDİ

Haberde, bakanlara bugün yerel saatle 16.00'da yapılacak toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmediği aktarıldı.

Başbakan Netanyahu, 3 Şubat Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran’la artan gerilim ve Gazze’de ateşkes sürecinin gündem olduğu bir toplantı gerçekleştirmişti.

Netanyahu ile Witkoff arasındaki toplantıya İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin neredeyse tamamının katıldığı da basına yansımıştı.

NETANYAHU'NUN İSTEKLERİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, Netanyahu, Witkoff'un İranlı yetkililerle yapacağı görüşmede, Tahran yönetiminin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu başka bir ülkeye transfer etmesini, nükleer programına son vermesini, balistik füze üretimini ve Orta Doğu'daki vekil güçlerine finansman ve yardımları durdurmasını şart koşmasını istemişti.

Beyaz Saray, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

