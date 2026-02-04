HABER

CENTCOM duyurdu! ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik 5 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Vurulan noktalar arasında DEAŞ’a ait iletişim ve lojistik merkezleri ile silah depolarının yer aldığı belirtildi.

ABD ve Suriye hükümetleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik 27 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında 5 hava saldırısı düzenlendiğini açıklayarak, vurulan noktalar arasında DEAŞ’a ait iletişim ve lojistik merkezleri ile silah depolarının yer aldığını aktardı.

"KARARLILIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, "Bu hedefleri vurmak, Suriye'de DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önlemek için sürekli odaklandığımızı ve kararlılığımızı gösteriyor. DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesini sağlamak için koalisyon ve ortak kuvvetlerle koordineli olarak hareket etmek, ABD’yi, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getiriyor" dedi.

OPERASYON BAŞLATMIŞLARDI

ABD’nin ortak kuvvetlerle birlikte 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ve Suriye kuvvetlerine düzenlenen saldırıya yanıt olarak Hawkeye Strike Operasyonu'nu başlattığını hatırlatan CENTCOM, yaklaşık iki ay süren hedefli operasyonların ardından 50'den fazla DEAŞ’lının etkisiz hale getirildiğini veya yakalandığını ifade etti. Palmira'da düzenlenen saldırıda 2 ABD askeri ile 1 ABD’li tercüman hayatını kaybetmişti.
CENTCOM, 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen planlı bir saldırıda 13 Aralık'taki saldırında sorumlu olan DEAŞ’lı teröristlerle doğrudan bağlantılı olan Bilal Hasan al-Jasim'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
suriye ABD Amerika Birleşik Devletleri
