Çorum'da yaşlı adamın canice öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Çorum'da cesedi parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Zanlının, yaşlı adamı bağ evinde öldürdükten sonra üzerine benzin döküp yaktığı ve ardından cesedi parçalayıp dere yatağına attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Çorum'da 6 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra, parçalanmış cesedi dere yatağında bulunan 76 yaşında Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili, Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

ÇORUM'DA KAN DONDURAN CİNAYET

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.'nin ardından, ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A. da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemleri süren A.F.K.'nin ifadesinde, "küfür sebebiyle tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, cesedini benzin döküp yaktığını ve parçalara ayırdığını söylediği öğrenildi. A.F.K.'nin cesedin bulunmaması için ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği belirtildi.

Kaynak: İHA

