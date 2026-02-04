HABER

Özgür Özel'e şikayetlerde bulunmuştu! Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Osmaniye’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen Emine Kılıç isimli kadın gündem oldu. Yapılan araştırmada kocasının sigortalı işte çalıştığı ve üzerlerine kayıtlı 3 araç olduğu ortaya çıkan Kılıç, yeni bir açıklama yaptı. Kılıç, "Eşim asgari ücretle çalışıyor, ben yardım ve eşya talep etmedim. Söylediklerim kesilmiş. 3 araba diyorlar ama biz kullanmıyoruz." dedi.

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla hafta boyunca bölgede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'deki konteyner kenti ziyaret etmişti. O sırada bebeğiyle konteyner kentte kalan Emine Kılıç adında bir kadın, Özel'e bazı şikayetlerde bulundu.

"ELEKTRİĞİMİZİ, SUYUMUZU KESTİLER" DEMİŞTİ

CHP lideri Özel'e "6 aylık ama elektriğimiz yok, kestiler. Ben kaynanamın yanına gittim. Mesaj atmadan, duyuru yapmadan elektriğimizi, suyumuzu kestiler. Eşim kaldığı halde. Gittim AFAD'a, çıkacaksınız buradan dedi. Bir şey yapamayız dediler. Kiracıyım. Depremden önceki hayatınıza dönün diyorlar. Eşimin geliri yok. Çalışmıyor. Eşim lastikçi. Başkasının yanında gündelik çalışıyordu. Şimdi iş bulamıyor. Ev yok. Evler yok. Buz gibi. Duyuru da yapmadılar. Ev istiyoruz biz. TOKİ bizi ev sahibi etsin. Evimiz olsun" diyen kadının söyledikleri gündem oldu.

EŞİ SİGORTALI İŞTE ÇALIŞIYOR, ÜZERİNE ARAÇ KAYITLI

Özel’e “Elektriğimizi kestiler, eşimin işi yok, TOKİ bize ev yapsın” diyen kadının, eşinin sigortalı bir işte çalıştığı ve üstlerine kayıtlı 3 araç olduğunun ortaya çıkması ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

İDDİALAR SONRASI YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakkında çıkan iddialar sonrası Emine Kılıç, yeni bir açıklama yaptı. Söylediklerinin kesildiğini ve siyasette kullanıldığını iddia eden Kılıç, eşinin asgari ücretli işte çalıştığını ve üzerlerine kayıtlı 3 aracın kendilerinin kullanmadığını söyledi.

Emine Kılıç, "O gün yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum, çok yanlış anlaşılmışım. Aynı saatte, aynı yerde siz de gelseydiniz size de aynı şekilde konuşurdum. 3 arabamız olduğu söyleniyor, sigortalı. Bunlar doğru 3 arabamız var ama hiçbir şekilde biz kullanmıyoruz, başkaları kullanıyor. Elektriğim, suyum kesildi dedim. Beni siyasette kullandılar. Ben de burada derdimi anlattım. Bunlar hep kullanılmış. Eşim asgari ücretle çalışıyor, ben yardım ve eşya talep etmedim. Söylediklerim kesilmiş. 3 araba diyorlar ama biz kullanmıyoruz. Sosyal konuta da başvuru yaptım, TOKİ’yi bekliyoruz. Burada kalmamızın sebebi TOKİ’nin çıkıp çıkmayacağı" diye konuştu.
