Orta Doğu'da sıcak temas! ABD, uçak gemisine yaklaşan İran'a ait İHA'yı düşürdü

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Trump'ın "Anlaşamazsak kötü şeyler olacak" açıklamasının ardından Körfez bölgesinde gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı.

İRAN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ile İran arasındaki tansiyon Umman Denizi’nde yükseldi. Adı açıklanmayan ABD’li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi’nde ABD uçak gemisi Abraham Lincoln’a yaklaşan İran’a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlerde, İran’a ait Shahed-139 insansız hava aracının uçak gemisine doğru yaklaştığı sırada F-35 tipi savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran’a ait insansız hava aracını düşürdü" dedi. İran tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

"ABD BAYRAKLI TANKERE MÜDAHALE EDİLDİ"

Diğer yandan İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği de iddia edildi. İngiltere merkezli bir deniz güvenliği şirketi, Hürmüz Boğazı’nda bir "güvenlik olayı" yaşandığını öne süren bir açıklama yayımladı.

Şirketin iddiasına göre, bir gemi yapılan dur ihtarlarına uymadı ve bunun üzerine bölgede bulunan birkaç savaş gemisi tarafından kuşatıldı. Açıklamada olayın yeri, zamanı ve geminin bayrağı ilgili ayrıntılara yer verilmedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'a ait silahlı sürat teknelerinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaştığını ve gemiyi durdurmaya çalıştığını yazdı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz şekilde giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve bunun ardından geminin İran karasularını terkettiğini bildirdi.

İranlı makamlar, olay sırasında herhangi bir güvenlik ihlali, çatışma ya da askeri müdahalenin söz konusu olmadığını ve İngiliz deniz güvenliği şirketinin ileri sürdüğü "kuşatma" ve "güvenlik olayı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"İRAN'A GİDEN ÇOK BÜYÜK GEMİLERİMİZ VAR"

Son dönemde sık sık İran'a yönelik saldırı tehditlerinde bulunan ABD Başkanı Trump, son olarak İran'a doğru giden "çok büyük" gemilerinin olduğunu kaydederken, öte yandan bu ülke yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

"İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." şeklinde konuşan Trump, diplomatik sürece açık olduğu mesajını vermişti.

"UMMAN'DA GÖRÜŞECEKLER" İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlerde, İran’ın cuma günü ABD ile yapması beklenen görüşmeyi Umman’a taşınmasını ve görüşmenin formatını ikili olarak değiştirilmesini talep ettiği öne sürüldü.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, tarafların cuma günü bir araya gelmesi bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlerde, İran’ın cuma günü ABD ile İstanbul’da yapacağı iddia edilen görüşmenin Umman’a taşınmasını ve görüşmenin formatını ikili olarak değiştirilmesini talep ettiği öne sürüldü. Görüşmeye, birkaç Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılması bekleniyordu.

Görüşmenin yeri ve formatı henüz resmi olarak açıklanmazken, görüşmelerde ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran heyetine ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin liderlik edeceği öngörülüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır