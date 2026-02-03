Son dakika | Bahçeli'den "Bize düşen PKK'nın kurucu önderliğine saygı istemektir" çıkışı! "Kaybedecekler"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DUDAK BÜKEN KORKAKTIR"
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
- MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin siyaset kutbudur. Türkiye geçmekte olduğu tarihi eşik hepimize sorumluluk yüklüyor. Milletimiz tüm şahsi çıkarların üstündedir. İstikrarsız, huzursuz bir dünyada kimse güvende olamaz.
- İnsanlığı zorlu bir gelecek beklemektedir. 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge' defteri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Kim bu hedefe dudak büküyorsa korkaktır, karanlıktadır.
"SURİYE'DE YENİ BİR DENKLEM OLUŞTU"
- Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG'yi yan yana getirmek fahiş bir gafilliktir. Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem, yeni bir yapı oluşmuştur. 30 Ocak 2026'da Şam yönetimiyle SDG arasında 10 Mart Mutabakatı ile 18 Ocak Mutabakatı temelinde kapsamlı bir ateşkes ile anlaşmaya varmışlardır. Bu gelişme Suriye'nin egemenliğinin güçlendirilmesi belirleyici ve memnuniyet verici bir kavşak noktasıdır. Devlet otoritesi sağlanmıştır.
- Artık komşu ülkemiz Suriye'nin haritası tek bir renge bürünmüştür. 27 Şubat 2025'te "PKK kurucu önderliği" tarafından yapılan barış ve demokratik toplum çağrısı 337 gün sonra karşılık buldu ve çok önemli bir etap böylelikle geçilmiştir.
"BİZE DÜŞEN, "PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİNE" SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEMEKTİR"
- "PKK'nın kurucu önderliği" 27 Şubat'tan itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu. Bölücü terör örgütünün lağvedilmesini ve silahların yakılmasını sağladı. 27 Şubat çağrısı PKK'yla birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu. Tarihi bir fırsat kapısı aralandı. Madem maksat hasıl oldu, bize düşen "PKK'nın kurucu önderliğine" saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir.
- Ebedi Türk-Kürt kardeşliğini bozmaya çalışanlar kaybedecek.
ÖZGÜR ÖZEL’E SERT SÖZLER
- Kürtleri terör örgütüyle bir görenler kaybedecek. Özgür Özel’in Suriye ve Şara açıklaması hezeyandır. Ahlaken sorunlu siyaset zar atmaktan farksızdır.
ERKEN SEÇİME KAPIYI KAPATTI
- CHP Genel Başkanının erken seçim hezeyanına kapılıp şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Erken seçim diye bir şey asla gündemde değildir. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir.
