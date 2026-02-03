Mersin'de feci kaza: Kontrolden çıkan cip, refüjde bekleyenlere çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, 20.45 sıralarında ilçeye bağlı Bekirde Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus'tan Mersin istikametine giden Melis K. (25) yönetimindeki cip, bir aracı sollamak isterken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüjde bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Zehra Serdil A. (18) ve Kübra G.’in (15) yaşamını yitirdiği, Büşra G. (15), Burkan A. (21), Yunus B. (35) ve Necla Ö.'nün de (15) yaralandığı belirlendi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yararlılardan Büşra G. de kurtarılamadı. Tedavisi devam eden 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Bu arada Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.